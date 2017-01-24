Neue Zürcher Zeitung: Заборы против гибридной угрозы

Об этом пишет Рудольф Хэрманн в статье "Заборы против гибридной угрозы", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

"Танки это сооружение не остановит",- сказала Раса Юкнявичене, бывший министр обороны Литвы, "однако внесет свой вклад в безопасность". Наряду с системами контроля, постоянный мониторинг приграничной территории также обеспечит двухметровый металлический забор, который Литва намерена построить вдоль зеленой границы с российским эксклавом Калининград. Он должен способствовать сокращению нелегальной иммиграции и контрабанды, а также предотвратить "провокации".

Случай Кохвера

Что подразумевает подобная провокация, хорошо знают, например, в Эстонии. По заявлению Таллинна, на эстонской стороне границы в сентябре 2014 года российская секретная служба ФСБ задержала сотрудника Полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера. Россия, напротив, утверждает, что Кохвер пересек границу нелегально и осуществлял шпионаж в России. После процесса, который, помимо всего прочего, резко критиковал ЕС, в 2015 году Кохвер был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Через несколько недель его обменяли на агента ФСБ, которого за шпионаж осудила Эстония.

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Еще до Литвы, Эстония запланировала строительство забора на тех участках границы с Россией, где нет никаких природных преград, вроде рек или болот. Тем не менее, есть одна весомая административно-политическая и проблема: демаркация границы с Россией еще не подтверждена в договоре. Хотя после длительного времени, в 2014 году договор все же был подписан. Парламент Эстонии уже одобрил его в первом чтении; окончательное утверждение должно произойти одновременно с соответствующими действиями российского парламента.

Игра Москвы с границей

Однако, Дума тянет время и играет с балтийскими соседями в кошки-мышки. Первое чтение до сих пор не состоялось. Всего несколько дней назад, министр иностранных дел России Лавров сказал, что правительство, в общем, готово к ратификации, но только тогда, когда двусторонние отношения будут "конструктивными". Этот договор рассматривает Комитет Думы по международным делам, и он заявил, что риторика Таллинна сейчас не способствует улучшению отношений.

Кремль так издевается над маленьким балтийским государством, потому что может позволить себе это без каких-либо последствий. Но подобная задержка ратификации ведет к тому, что Эстония не может построить свой забор вдоль признанной границы. До вступления в силу этого договора ее нельзя официально обозначить. С другой стороны, Россия в любое время может признать планы Таллинна по строительству забора "неконструктивными" и снова отложить ратификацию договора о границах.

Контроль миграции

В Латвии и Литве нет проблем с договорами о границах. Латвия уже начала строить забор на различных участках своей 276-километровой границы с Россией. Таким образом удастся обезопасить, по меньшей мере, 90 км.

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Здесь укрепление служит, скорее, для пресечения контрабанды и нелегальной иммиграции, а не для военной защиты. В 2015 году было зарегистрировано почти 500 случаев незаконного пересечения границы, но поток мигрантов все же не слишком большой, по сравнению с другими европейскими странами. Тем не менее, в этом году число выросло, по крайней мере, в три раза, в сравнении с предыдущим годом. По данным пограничников, речь шла преимущественно о вьетнамцах с правом проживания в России, которые из-за экономических проблем пытались попасть в ЕС.

Однако, в Риге опасаются, что Москва, если потребуется, может открыть шлюзы. То, что такой сценарий нельзя исключать, стало понятно в 2015 году, когда был зафиксирован самый большой приток беженцев в Европе. Неожиданно мигранты начали использовать так называемый "арктический маршрут": тысячи людей пытаются добраться с российского Кольского полуострова на севере Арктики до норвежского Финнмарка и финской Лапландии.

Учитывая материально-технические проблемы, связанные с этим маршрутом – большие расстояния и трудный доступ к российской пограничной области – можно предположить, что к этому причастны и официальные органы. Так было со многими сирийскими мигрантами, у которых был вид на жительство в России. Тогда эксперты в Финляндии и Норвегии говорили, что речь вполне может идти о попытке дестабилизации со стороны Москвы.