В Эквадоре задержали мужчину, который украл у американских инкассаторов ведро золота

01:31, 22 января 2017
Мир
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Мужчину, который украл из американской инкассаторской машины ведро золотых опилок, задержали в Эквадоре.

Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ограбление произошло в Нью-Йорке в ноябре, его зафиксировали камеры наблюдения.

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На кадрах видно, как латиноамериканец в возрасте за 50 лет заглядывает в открытый инкассаторский автомобиль, видит груз, спокойно забирает его и уходит. Стоимость украденного превышает полтора миллиона долларов.

Золото полиция пока что не нашла. Адвокаты задержанного настаивают, что он не виноват, и убеждают, что в день ограбления их клиента на территории США вообще не было.

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