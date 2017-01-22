В Эквадоре задержали мужчину, который украл у американских инкассаторов ведро золота
01:31, 22 января 2017Мир
2466 2
Мужчину, который украл из американской инкассаторской машины ведро золотых опилок, задержали в Эквадоре.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Ограбление произошло в Нью-Йорке в ноябре, его зафиксировали камеры наблюдения.
Читайте такжеВ Запорожской области неизвестные обстреляли и сожгли инкассаторский автомобиль (фото)
На кадрах видно, как латиноамериканец в возрасте за 50 лет заглядывает в открытый инкассаторский автомобиль, видит груз, спокойно забирает его и уходит. Стоимость украденного превышает полтора миллиона долларов.
Золото полиция пока что не нашла. Адвокаты задержанного настаивают, что он не виноват, и убеждают, что в день ограбления их клиента на территории США вообще не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter