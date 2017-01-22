Трамп во время своего первого полного рабочего дня заверил ЦРУ в своей поддержке

Об этом сообщает «Голос Америки».

Трамп, который ранее был в противоречии с рядом спецслужб, сказал: «Я хочу сказать, что нет никого, кто чувствует сильнейшим разведывательное сообщество и ЦРУ, чем Дональд Трамп», – заявил он.

Ранее Трамп критически относился к ЦРУ и другим разведывательных агентств из-за их заявлений о российском вмешательстве в выборы президента США.

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Как сообщал УНИАН, ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В свою очередь, адвокат и специальный советник Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что опубликованный документ, в котором говорится о связи Трампа с россиянами – подделка.