Украинцев среди пострадавших в результате обрушения высотки в Тегеране не было - МИД
13:35, 19 января 2017Мир
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Граждан Украины среди пострадавших в результате разрушения высотного здания в столице Ирана Тегеране не было.
Пожар в Тегеране / REUTERS
Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД «Украинцы в мире» в Twitter.
"В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", - заявили украинские дипломаты.
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Как сообщал УНИАН, возгорание возникло в 17-этажном торговом комплексе "Плоско", построенном 50 лет назад на улице Джомхури в центре иранской столицы. Огонь вспыхнул на девятом этаже и довольно быстро охватил всю верхнюю часть комплекса. В результате здание обрушилось.
В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 пожарных, пострадали около 40 человек.
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