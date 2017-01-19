Украинцев среди пострадавших в результате обрушения высотки в Тегеране не было - МИД

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД «Украинцы в мире» в Twitter.

"В Тегеране в результате пожара упало высотное здание Plasco. Погибли десятки человек. Украинцев среди пострадавших нет", - заявили украинские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, возгорание возникло в 17-этажном торговом комплексе "Плоско", построенном 50 лет назад на улице Джомхури в центре иранской столицы. Огонь вспыхнул на девятом этаже и довольно быстро охватил всю верхнюю часть комплекса. В результате здание обрушилось.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 30 пожарных, пострадали около 40 человек.