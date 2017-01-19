Меркель призвала страны Евросоюза к единству

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Альфа и омега в том, чтобы Европа не позволила себе поделиться внутри себя", - заявила канцлер в среду, 18 января, в своей первой официальной реакции на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй относительно "жесткого сценария" выхода из Евросоюза.

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При этом Меркель подчеркнула, что официальные переговоры по Brexit начнутся не раньше, чем Лондон официально заявит о начале своего выхода из ЕС.

В этот же день министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон раскритиковал слова президента Франции Франсуа Олланда, который заявил, что без членства в ЕС Великобритания не сможет получить столь же выгодные условия торговых сделок, как ранее. Джонсон сравнил этот подход с "избиением розгами" и сказал, что он не считает это "путем вперед".

В свою очередь, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил "прояснения" позиции Великобритании в вопросе Brexit. В то же время премьер-министр Мальты, которая председательствует в ЕС, Джозеф Мускат заявил, что новое соглашение ЕС с Великобританией будет честным, однако не настолько выгодным, как при условии членства страны в Союзе.

Верховный суд Великобритании в следующий вторник, 24 января, должен решить, нужна для старта Brexit согласие парламента страны.