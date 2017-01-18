Стало известно, когда Верховный суд Британии вынесет решение по Brexit

Верховный суд Великобритании 24 января вынесет решение в споре вокруг Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Верховный суд решит удовлетворить или отвергнуть апелляцию правительства в отношении решения Высокого суда Лондона о запуске статьи 50 Договора о ЕС, которым будет начата процедура выхода Британии из Евросоюза, и которая должна осуществляться с согласия парламента.

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Издание сообщает, что решение будет обнародовано в 9.30 утра.

Как сообщал УНИАН, премьер Великобритании отметила, что страна будет добиваться равноправного партнерства с ЕС, но не будет применять модели, которые уже используются другими странами, имеющими соглашения о свободной торговле с блоком.