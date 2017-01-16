В российском МИД обвинили США в инициировании "новой гонки вооружений"

В МИД России обвинили США в навязывании конфронтационной модели отношений времен «холодной войны». Об этом говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой о передислокации подразделений вооруженных сил США в некоторых странах Европы.

Захарова заявила, что США «инициируют новую гонку вооружений».

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"Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", – сказала Захарова.

При этом российская чиновница также заявила, что развертывание Вашингтоном вооружение в ЕС имеет "мощный разрушительный потенциал для всей архитектуры европейской безопасности".

Как сообщал УНИАН ранее, в Кремле согласились с оценкой избранного президента США Дональда Трампа Североатлантического альянса как устаревшей организации. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО действительно пережиток, мы с этим тоже согласны. Мы давно говорим о наши взгляды на эту организацию», - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласны ли в Кремле с взглядами Трампа на НАТО.

Он подчеркнул, что «системная цель альянса – конфронтация.