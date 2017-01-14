США заявили о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"
05:53, 14 января 2017Мир
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Лидер террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разаса был убит в ходе авиаудара ВВС США.
Иллюстрация / REUTERS
Операция была проведена в отдаленном районе провинции Аль-байда в Йемене, передает РБК со ссылкой на заявление Пентагона.
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Этот удар лишает АКАП старшего командира и координатора действий группировки в регионе. Как отмечается в сообщении, это приведет к срыву террористических операций АКАП в Йемене.
Проведенная операция демонстрирует приверженность США и их союзников «народу и правительству Йемена в целях <…> победы над экстремистами», которые угрожают миру в регионе, говорится в сообщении.
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