США заявили о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

Операция была проведена в отдаленном районе провинции Аль-байда в Йемене, передает РБК со ссылкой на заявление Пентагона.

Читайте такжеПентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров "Аль-Каиды" в Сирии

Этот удар лишает АКАП старшего командира и координатора действий группировки в регионе. Как отмечается в сообщении, это приведет к срыву террористических операций АКАП в Йемене.

Проведенная операция демонстрирует приверженность США и их союзников «народу и правительству Йемена в целях <…> победы над экстремистами», которые угрожают миру в регионе, говорится в сообщении.