США заявили о ликвидации лидера "Аль-Каиды на Аравийском полуострове"

05:53, 14 января 2017
Мир
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Лидер террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Абд эль-Гани аль-Разаса был убит в ходе авиаудара ВВС США. 

REUTERS

Операция была проведена в отдаленном районе провинции Аль-байда в Йемене, передает РБК со ссылкой на заявление Пентагона.

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Этот удар лишает АКАП старшего командира и координатора действий группировки в регионе. Как отмечается в сообщении, это приведет к срыву террористических операций АКАП в Йемене.

Проведенная операция демонстрирует приверженность США и их союзников «народу и правительству Йемена в целях <…> победы над экстремистами», которые угрожают миру в регионе, говорится в сообщении.

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Теги: #Аль-Каида