Кандидат в президенты Франции Фийон будет предлагать введение квот на иммиграцию в стране

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, который является фаворитом среди кандидатов, предлагает с помощью квот сократить до «абсолютного минимума» иммиграцию. В ближайшее время он обнародует соответствующие предложения. Эту информацию подтвердил помощник Фийона, сообщает EurActiv.

В частности, в предложениях Фийона не содержится пункта о том, чтобы Франция вышла из Шенгенской зоны. Об этом он объявит в Ницце.

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"Франсуа Фийон поедет в Ниццу не для того, чтобы провозгласить, что Франция должна покинуть Шенгенское соглашение. Он скажет, что надо установить квоты иммиграции", - сказал помощник кандидата в президенты.

В предложениях Фийона также речь пойдет о том, что иммиграция должна зависеть от способности Франции принять больше людей и успешно интегрировать их. В частности, он будет предлагать, чтоб парламент ежегодно устанавливал квоты иммиграции на основе занятости и ситуацию с жильем и другими социальными факторами.

Напомним, страны еврозоны должны отступать от единой валюты, представленной евро и вернуться к структуре "общей валюты", в пользу денежной системы ECU (ЭКЮ), которая существовала ранее.

Об этом заявила лидер партии «Национальный фронт» и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен,

Ле Пен уже давно говорила, что Франция должна выйти из евро, но в прошлом не сообщала подробную информацию о том, как бы это могло произойти.