К оккупированному Крыму и российским границам вылетели два самолета-разведчика США - СМИ

Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, передает Интерфакс.

Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SNOWY20, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в настоящее время летит вдоль Норвегии в направлении Мурманской области. Его сопровождает, американский самолет-заправщик KC-135T.

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Второй - патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, направляется через воздушное пространство Болгарии в сторону аннексированного Крыма.

Тем временем, со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществляет пролеты по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2016-го года правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушают государственные границы Украины или совершают террористические действия.