В прошлом году из ЕС в Турцию вернули более 800 нелегальных мигрантов
Из Европейского Союза в Турцию в 2016 году был депортирован 801 человек и больше половины депортаций произошли в течение двух месяцев после заключения европейско-турецкого соглашения по преодолению кризиса беженцев.
Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Welt am Sonntag.
Согласно данным Еврокомиссии, в Евросоюз в прошлом году легально попали 2 тыс. 672 сирийца, более тысячи из которых поселились в Германии.
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Как сообщалось, в марте 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение в отношении беженцев, согласно которому Анкара взяла на себя обязательство по реадмиссии беженцев из Греции. За каждого возвращенного искателя убежища Евросоюз обязался взять к себе одного сирийского беженца, который находится в Турции, но не более 72 тыс., которые будут перераспределены среди всех стран ЕС.
Как сообщал УНИАН, Турция угрожала разорвать соглашение с ЕС в отношении беженцев до конца 2016 года в случае непредоставления ее гражданам безвизового режима. Обсуждение вопроса о безвизовом режиме ЕС с Турцией продолжается с 2013 года.
24 ноября 2016 года Европарламент призвал ЕС приостановить переговоры с Турцией о вступлении в Европейский Союз, пока она не прекратит репрессии внутри страны, спровоцированные попыткой государственного переворота.