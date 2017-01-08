Украинцев среди погибших или пострадавших вследствие теракта в Багдаде нет - МИД
20:15, 08 января 2017Мир
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Украинцев среди погибших или пострадавших вследствие теракта в Багдаде нет.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом Консульская служба МИД Украины сообщает в Twitter.
«Посольство Украины информирует об отсутствии украинцев среди погибших и пострадавших в результате теракта в Багдаде», - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Багдаде было совершено два теракта, в результате которых погибло 23 человека, еще около 50 получили ранения.
По данным иракского телеканала Al Sumaria, второй теракт устроил смертник при помощи пояса со взрывчаткой.
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