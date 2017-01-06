Папа Франциск поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

Как сообщает Радио Ватикана, он обратился с речью к паломникам после молитвы «Ангел Господень» на площади Святого Петра в Ватикане 6 января по случаю торжества Богоявления Господня.

«Завтра христианские общины востока, которые придерживаются Юлианского календаря, будут отмечать святое Рождество. В духе братской радости желаю, чтобы новое рождение Господа Иисуса наполнило их светом и миром», – сказал Папа Франциск.

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Как известно, сегодня весь православный мир, живущий по Юлианскому календарю, отмечает Сочельник, или Богатую кутью. В этот день завершается Филипповский, или Рождественский пост.

На столе должно быть 12 постных блюд - в честь 12 апостолов. Обязательными на предрождественском ужине должны быть кутья и взвар. Постятся далеко не все украинцы, но накрывать на стол 12 постных блюд на Сочельник уже стало традицией для всей Украины.

Смотрите поздравление Папы Римского с 21 минуты: