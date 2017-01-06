Neue Zürcher Zeitung: Недолгая радость Путина

Об этом пишет Кристиан Вайсфлог в статье "Недолгая радость Путина", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Это был момент радости для Владимира Путина, когда, незадолго до конца года, он объявил перемирие во всей Сирии. Вместе с Турцией, Россия гарантировала прекращение насилия, так говорили в Москве. 15 января, при участии Ирана, они встретятся с повстанцами для мирных переговоров. США там не будет, но если они хотят, то также могут приехать на переговоры. Но не в Женеву или Нью-Йорк, а в казахскую степь, в Астану. Явное указание: порядок в мире заново определяется на Востоке.

Однако радость Путина длилась недолго. Уже в понедельник двенадцать повстанческих группировок прекратили подготовку к мирным переговорам в Астане. В совместном заявлении они обвинили режим Асада и его союзников, шиитских боевиков, в неоднократном нарушении режима прекращении огня. Также в четверг Сирийский Наблюдательный совет по правам человека сообщил об авиаударах режима на юго-востоке от Алеппо. Накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Иран и поддерживаемые им шиитские группировки в нарушении перемирия. Тегеран должен оказывать давление на Асада, чтобы он не ставил под угрозу мирные переговоры. Учитывая неопределенность, переговоры в столице Казахстана уже перенесли на неделю.

Это не стало неожиданностью. В октябре Асад заявил, что победа в Алеппо – это лишь ступенька на пути к тому, чтобы освободить от "террористов" и другие районы повстанцев в провинции Идлиб. Почему же он должен отклониться от плана именно сейчас, когда международная поддержка повстанцев существенно ослабевает? Если новый американский президент Дональд Трамп сдержит свое обещание, то он откажет сирийской оппозиции в поддержке. Свержение Асада перестало быть приоритетом и для Анкары, теперь в первую очередь она хочет ограничить автономию курдов в Сирии. Без помощи Турции, повстанцы в Северной Сирии проиграют.

Против Асада говорит и то, что теперь, с помощью России и Ирана, он способен завоевать больше территорий. До сих пор, его союзники поддерживали его даже в сомнительных случаях, например, когда, явно нарушая международное право, он решил депортировать все население в Алеппо.

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Независимо от саммита в Астане, мир в Сирии по-прежнему зависит и от другого фактора: курдов. Они не приглашены на переговоры, хотя, предположительно, только они способны изгнать террористов "Исламского государства" (ИГ) из своей сирийской "столицы" Ракки. И нравится это Путину и Эрдогану или нет, в этом случае США будут играть решающую роль в качестве союзника курдов. Анкара грозила Соединенным Штатам запретить использование авиабазы Инджирлик, если они продолжат вооружать курдов в борьбе против ИГ.

Несмотря на промежуточный успех России, в Сирии многое будет зависеть от политики Трампа на Ближнем Востоке. А также от того, как он справится с балансированием между турками и курдами. А что касается Путина, дома он может править в одиночку, а на Востоке он – один из многих игроков.