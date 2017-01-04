Генсек ООН надеется на тесное сотрудничество с США после инаугурации Трампа
Новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и надеется на тесное сотрудничество с США после его инаугурации, которая состоится 20 января.
Как сообщает Центр новостей ООН, об этом сообщил представитель офиса пресс-секретаря организации Фархан Хак.
"Я могу подтвердить, что в среду утром генеральный секретарь ООН поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом", - сказал Хак.
По его словам, этот звонок был протокольным, своего рода предварительным знакомством. Собеседники в позитивном русле обсудили целый ряд вопросов, связанных с сотрудничеством между ООН и США.
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Отвечая на вопросы журналистов, Хак сказал, что в ходе беседы вопрос о бюджете ООН не обсуждался.
Он подчеркнул, что Гутерриш надеется на тесное сотрудничество с Трампом после его инаугурации.
Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2016 года Трамп назвал ООН "клубом для общения и проведения хорошего времени".
"Организация Объединенных Наций имеет большой потенциал, но сейчас это просто клуб для собрания людей, общения и проведения хорошего времени. Очень печально", – заявил Трамп.
Как известно, избранный президент призывал США ветировать резолюцию в Совете безопасности ООН о прекращении поселенческой деятельности на палестинских территориях, но делегация Соединенных Штатов в ООН воздержалась при голосовании.
Также после голосования Советом безопасности ООН за соответствующую резолюцию Трамп заявлял, что после его инаугурации отношения США с ООН изменятся.
28 декабря Трамп заявил, что будет использовать финансирование Соединенными Штатами организации в качестве инструмента, при помощи которого можно добиться серьезных изменений в деятельности ООН. При этом Трамп не уточнил, какие перемены он имел в виду.
По словам Трампа, у ООН существует огромный потенциал, который она не использует. По его мнению, без реформирования деятельность ООН станет пустой тратой времени и денег.