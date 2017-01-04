Neue Zürcher Zeitung: Дамаск хочет вернуть столицу

Об этом пишет Моника Боллигер в статье "Дамаск хочет вернуть столицу", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Представители двенадцати сирийских повстанческих группировок подтвердили прекращение своего участия в мирных переговорах, они обвиняют Асада и его союзников в серьезных нарушениях режима прекращения огня. Перемирие, подписанное под покровительством России и Турции, исключающее ИГ и группировки, связанные с Аль-Каидой, вступило в силу в четверг вечером. С тех пор во многих частях страны стало спокойнее, в районах повстанцев некоторые используют период затишья для демонстраций против режима. Но оружие не замолчало. В частности, борьба продолжается в стратегически важном пригороде Дамаска.

Прекращено водоснабжение

Речь идет о районе Вади Барада, который находится на оси, соединяющей Дамаск и Ливан. Он важен для ливанской Хезболлы, которая в Сирии воюет на стороне Башара аль-Асада. В Вади Барада находится самый важный источник воды для сирийской столицы. Дамаск обвинил повстанцев в том, что они сначала отравили, а затем и вовсе прекратили подачу воды. В то же время Дамаск утверждает, что Вади Барада находится под контролем связанного с Аль-Каидой Джебхат Фатах аш-Шам, поэтому перемирие там не действует в любом случае.

Повстанцы отрицают, что Вади Барада находится под контролем Джебхат Фатах аш-Шам (JFS), и опубликовали видео и фотографии, на которых показаны повреждения системы водоснабжения после взрывов бочковых бомб ВВС Сирии. Совершенно очевидно, что Асад и его союзники, прежде всего Хезболла, не прекратили свое наступление в Вади Барада с начала перемирия. С точки зрения Дамаска в этом есть смысл: для возврата территорий сирийской столицы необходимо зачистить анклавы повстанцев вокруг нее. В то же время, благодаря прекращению огня, появляется свобода действий и на других фронтах, что еще лучше.

Предполагаемое или фактическое присутствие Джебхат Фатах аш-Шам (JFS) в Вади Барада является желанным оправданием для дальнейшего продвижения этой стратегической цели режима. Здесь снова появляется то же слабое место, которое уже возникало ранее, во время переговоров о перемирии под эгидой США. Джебхат Фатах аш-Шам, ранее Фронт ан-Нусра, становится камнем преткновения. В то время, как ИГ, с отдельной территорией, можно сравнительно легко обособить, ответвление аль-Каиды представлено во многих районах сирийских повстанцев. С одной стороны, JFS может саботировать перемирие. С другой стороны, режим в Дамаске может продолжать свои наступательные операции, где ему угодно, и утверждать, что они борются против джихадистов из JFS.

Зоны влияния для соседей

Россия и Турция должны точно определить, в каких районах спокойно, и договориться с местными группировками. Учитывая различные местные особенности и невероятное число участников в сирийском конфликте, это очень сложная задача, и для этого потребуется консенсус вовлеченных стран. В долгосрочной перспективе тенденция такова, что Асад, скорее всего, захватит столицу, Турция оставит за собой сферы влияния на севере и таким образом сможет предотвратить неконтролируемый приток оружия и боевиков в местные повстанческие районы. В южной части, Иордания, которая уже давно сотрудничает с Россией, будет держать повстанцев на коротком поводке, благодаря своему пограничному режиму.