Der Spiegel: Исполнители Трампа приступают к работе

Об этом пишет Вейт Медик в статье "Исполнители Трампа приступают к работе", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Вряд ли у республиканцев могло бы быть больше власти: они контролируют обе палаты в Конгрессе и после восьми лет в лице Дональда Трампа на посту теперь их собственный президент. Как сказал Пол Райан, главный человек в Палате представителей США, американцы избрали "объединенное правительство".

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Огромные пропасти, возникавшие в ходе избирательной кампании между Трампом и ведущими республиканцами, Райан осторожно умалчивает. Теперь он должен действовать, и быстро. Во вторник впервые соберется новый Конгресс. И еще до того, как 20 января Трамп произнесет присягу, Райан и его коллега в Сенате Митч Макконнелл хотят заложить основу для политических изменений, о которых они мечтают на протяжении многих лет и которые обещал Трамп во время предвыборной кампании.

Центральные достижения президентства Барака Обамы должны быть отменены в первые несколько недель и месяцев, вместо этого необходимо реализовать консервативные престижные проекты. Темп – весьма важный фактор: чем больше удастся сделать в начале, тем легче представить Трампа в качестве гаранта изменений.

Один из главных приоритетов – повернуть вспять реформу здравоохранения Барака Обамы (Obamacare). Республиканцы считают медицинское страхование дорогим и неэффективным элементом. Но закон многослойный, некоторые его части, такие как страховые гарантии для людей с хроническими заболеваниями, республиканцы считают целесообразными. Потребуются годы, прежде чем станет понятно, насколько партия действительно сможет отказаться от этой реформы.

Чтобы облегчить отмену, республиканцы планируют изменить парламентские правила. Они хотят возобновить метод голосования, с помощью которого некоторые законы можно будет утвердить в Сенате простым большинством в 51 голос. Макконнелл, лидер большинства из 52 мест, сильной фракции в Сенате, надеется, таким образом, не позволить демократам "заблокировать" изменения реформы здравоохранения.

С помощью примерно такого же метода, который Билл Клинтон и Джордж Буш также использовали для реализации крупных проектов, республиканцы планируют расправиться с Законом Додда-Франка. Принятый в 2010 году закон для стабилизации финансового рынка многие в партии считают бюрократическим монстром. Республиканцы хотят быстро отменить или изменить такие важные элементы, как обязательная регистрация для хедж-фондов, банковский надзор или регулирование торговли деривативами.

Третий пункт – отмена основных распоряжений Обамы, которые он издал самостоятельно – в том числе указания в сфере экологии, правил начисления заработной платы или программ для школьных обедов. Для того, чтобы как можно быстрее отменить максимальное количество этих указаний, Райан и Макконнелл хотят возродить старую оговорку о пересмотре, что позволило бы им заблокировать все распоряжения Обамы с июня 2016 года.

Кроме того, Райан и Макконнелл хотят как можно скорее заняться налоговой реформой. Ожидается снижение налоговой нагрузки для всех американцев, в том числе для очень состоятельных. Для Трампа это топ-тема. Где бы он ни выступал, он обязательно обещал налоговую реформу.

В понедельник на внутреннем совещании, еще до формирования, республиканцы проголосовали за ограничение полномочий независимого комитета по этике и его перевод под контроль Конгресса – который, собственно, и должна контролировать Комиссия. Это решение вызвало негодование демократов.

Тактически положение республиканцев вряд ли могло бы быть более выгодным. Демократы сбиты с толку, они проспали смену поколений в обеих палатах, между ними существует раскол в вопросе выбора правильной стратегии против Трампа – блокада или поиск общих взглядов.

На руку республиканцам также то, что им – в отличие от Обамы – не нужно отвлекаться на серьезные кризисы. Демократ после своей инаугурации в 2009 году в первую очередь должен был долгое время справляться с финансовым кризисом. Учитывая относительно стабильную экономическую ситуацию, Трамп и его люди могут с первого дня сосредоточиться на предпочтительных проектах.

Угроза конфликтов

Но просто не будет, это понятно многим республиканцам. Альтернативные концепции медицинскому страхованию Обамы почти полностью отсутствуют. Некоторые в партии опасаются, что отмена реформы навредит своим же клиентам, и может вызвать такой же хаос, как ее введение.

Кроме того, существует угроза конфликтов между Трампом и руководством партии в Конгрессе. В налоговой политике есть значительные различия по вопросу контрфинансирования. Что касается социального обеспечения, Трамп заявил, что не тронет существующую систему, но Райан считает, что она нуждается в радикальной реформе. В вопросе укрепления границ с Мексикой, часть партии надеется, что Трамп несколько ослабит свои планы по строительству стены. Тем не менее, пока нет никаких признаков такой возможности.

В начале демократы хотят сосредоточиться на слушаниях кандидатов в правительство Трампа. Некоторые кандидаты, например, генеральный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого Трамп хочет назначить на пост министра иностранных дел, могут вызвать споры. Демократам будет сложно предотвратить назначение Тиллерсона – но в этом они виноваты сами. Несколько лет назад на пике своей власти помощники Обамы в Сенате ограничили право вето меньшинства в кадровых вопросах. Теперь кандидатов можно одобрить простым большинством в 51 голос.

Тем не менее, в среду демократы ожидают известного гостя – уходящего президента Обаму. Единственный вопрос – как спасти реформу здравоохранения.