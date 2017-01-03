В Чехии эксгумировали останки писателя Александра Олеся, Порошенко поручил украинскому МИД принять меры

В Чехии на Ольшанском кладбище эксгумировали тело известного украинского писателя, поэта и драматурга Александра Олеся, сообщает ZN.UA.

Отмечается, что по чешским законам после погребения родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, размером в 20 тысяч чешских крон на 10 лет (примерно 20 тысяч гривен – ред.).

До этого времени ренту за могилу Олеся платил чех украинского происхождения Владимир Михайлишин, который недавно умер, и теперь его сын хочет похоронить отца на могиле Олеся.

В украинской диаспоре сообщают, что перезахоронение запланировано на 12.00 3 января 2017 года, планы дальнейшего захоронения останков Олеся и его жены неизвестны.

В то же время президент Петр Порошенко уже поручил украинскому МИД через Посольство Украины в Праге принять меры с целью сохранения и дальнейшего перезахоронения останков Александра Олеся и его жены, которые были эксгумированы.

«При содействовании Посольства Украины останки Александра Олеся и жены были перемещены в депозитарий кладбища до момента решения родственников Александра Олеся, проживающих в Канаде, относительно места окончательного захоронения останков», - говорится в сообщении МИД.