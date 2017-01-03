"Российское военное хулиганство": в Литве прокомментировали милитаризацию Калининграда

Об этом министр заявил в интервью британской газете The Times, сообщает внешнеполитическое ведомство Литвы в Twitter.

«Российское военное хулиганство и наращивание военного потенциала в Калининграде является вызовом для НАТО», – отметил Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года в НАТО резко раскритиковали переброски Россией оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область, которая граничит с Польшей и Литвой.

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Накануне Министерство обороны РФ подтвердило переброску ОТРК «Искандер-М» в Калининградскую область. В заявлении официального представителя ведомства Игоря Конашенкова говорится, что Минобороны ранее неоднократно перебрасывало «Искандеры» в Калининградской области, и намерено делать это в дальнейшем «в рамках боевой подготовки».

*** «Искандер» - системы мобильных баллистических ракет, которые пришли на смену советским ракетам "Скад" (Р-17). Две управляемые ракеты имеют дальность до 500 км и могут нести обычные или ядерные боеголовки.