Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 автомобилей - полиция
Во время новогодней ночи во Франции злоумышленники подожгли во всей стране в общей сложности 650 автомобилей.
Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Франции, передает ТАСС.
"В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин, в то время как в прошлом году таких случаев было 602", - говорится в заявлении МВД.
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Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что эта неблагоприятная тенденция в целом идет на спад. "За последние пять лет количество сожженных автомобилей (в новогоднюю ночь) сократилось на 20%", - отметили в ведомстве.
Также в полиции сообщили, что в течение новогодней ночи были задержаны 454 человека.
"В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу", - проинформировали в МВД Франции.