В Гонконге Новый год встретили фантастическим фейерверком (видео)

Видео встречи Нового Года в Гонконге поражает своей помпезностью.

Сначала идет отсчет секунд до начала нового, 2017 года, после чего начинается замечательный и масштабный фейерверк.

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При этом он запускается и с берега, и со зданий, и с кораблей и барж, которые проплывают мимо.

Как сообщал УНИАН,более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год на Софийской площади, где состоялся концерт с участием популярных украинских исполнителей.