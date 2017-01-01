В Гонконге Новый год встретили фантастическим фейерверком (видео)

17:49, 01 января 2017
Мир
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В Гонконге встретили 2017 год.

Фейерверк в Гонконге / newyearseveidea.com

Видео встречи Нового Года в Гонконге поражает своей помпезностью.

Сначала идет отсчет секунд до начала нового, 2017 года, после чего начинается замечательный и масштабный фейерверк.

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При этом он запускается и с берега, и со зданий, и с кораблей и барж, которые проплывают мимо.

Как сообщал УНИАН,более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали Новый 2017 год на Софийской площади, где состоялся концерт с участием популярных украинских исполнителей.

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