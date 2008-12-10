Бурджанадзе: Грузии нужен новый президент и новый парламент

Экс-спикер парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ заявляет о необходимости проведения досрочных президентских и парламентских выборов.

Как сообщает портал Грузия-Online, об этом она сказала после визита в Польшу.

Как заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ, за пределами Грузии события в стране оценивают гораздо реалистичнее, чем это желают показать власти. «Тревога должна последовать за той тенденцией, какая существует на Западе в отношении наших властей», - отметила она и добавила: «Сегодня власти Грузии полностью потеряли доверие, поэтому не должны допустить, чтобы это недоверие распространилось на нашу страну».

По словам Н.БУРДЖАНАДЗЕ, лидеры Европы с иронией говорят о властях Грузии и не видят перспектив ведения с ними серьезного диалога.

По ее словам, итоги ее последнего визита и анализ говорят и о том, что уже под вопросом может встать получение той огромной финансовой помощи, которую европейские страны решили выделить Грузии.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ видит выход только в смене власти демократическим путем.

«Все здравомыслящие политические силы и население Грузии должны достичь назначения внеочередных парламентских и президентских выборов весной», - заявила экс-спикер парламента.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ отметила и то, что больше всего претензий, как внутри страны, так и за ее пределами, слышны в отношении Президента Михаила СААКАШВИЛИ.