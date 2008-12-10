Парламент Швейцарии избрал президента

Депутаты обеих палат Федерального собрания (парламента) Швейцарии в среду избрали Ханса-Рудольфа МЕРЦА президентом страны на 2009 год, передает РИА «Новости».

Президент Швейцарии ежегодно избирается из числа семи членов Федерального совета (правительства страны) сроком на один год в соответствии с принципом ротации. В 2008 году Х.-Р.МЕРЦ, возглавляющий министерство финансов, занимал должность вице-президента Швейцарии. В должность президента он вступит 1 января, сменив на этом посту Паскаля КУШПЕНА.

Вице-президентом Швейцарии избрана 45-летняя Дорис ЛОЙТАРД из Демократически-христианской партии Швейцарии. В правительстве она возглавляет федеральный департамент экономики, сообщает ИТАР-ТАСС.

Одновременно парламент утвердил состав правительства на будущий год. Обычно эта процедура носит формальный характер - подтверждаются полномочия федеральных советников (министров), избранных на 4-летний срок. Такие выборы прошли в декабре 2007 года.

Швейцария - федеративная республика (конфедерация), президент которой ежегодно избирается из числа семи членов Федерального совета страны. Выборы министров проходят раз в четыре года. Президент Швейцарии председательствует на заседаниях правительства, однако не имеет никаких дополнительных полномочий - все члены правительства равны в правах, решения принимаются только коллегиально.