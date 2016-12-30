В парламенте Турции согласовали расширение власти Эрдогана

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Turkish Minute.

"Парламентская конституционная комиссия одобрила поправки в Конституцию страны, предложенные правящей партией Справедливости и развития, что прокладывают путь к президентской системе на фоне опасений относительно единоличной власти", - говорится в сообщении.

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Запланированные конституционные поправки предусматривают расширение полномочий президента, который единолично будет возглавлять исполнительную ветвь власти.

Президент будет назначать вице-президентов и министров.

С конституционными поправками, утвержденными в пятницу, президент будет иметь право распускать парламент.

Президент также будет иметь право объявлять чрезвычайное положение без согласия парламента.