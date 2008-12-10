Евросоюз отказался вводить своих миротворцев в Грузию

Европейский Союз отказал Грузии в создании миротворческой миссии в так называемой буферной зоне на границей с Южной Осетией, сообщает Lenta.ru cо ссылкой на Reuters.

Представители ЕС заявили, что в настоящее время планов по отправке миротворцев в Грузию нет, и миссия наблюдателей, действующая в регионе с середины октября 2008 года, продолжит работу в прежнем режиме.

Просьба официального Тбилиси обсуждалась на встрече представителей ЕС в Брюсселе. Об итогах обсуждения вопроса о начале миротворческой миссии Евросоюза в Грузии рассказал новый министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ.

Группа из 225 наблюдателей начала работу в буферной зоне 10 октября 2008 года; началом миссии наблюдателей ЕС считается день, когда Россия официально объявила о выводе всех своих воинских подразделений с территории Грузии.

Отправка европейских наблюдателей на Кавказ была одним из основных пунктов мирного договора, положившего конец войне в Грузии и Южной Осетии в августе 2008 года. В ночь на 8 августа власти Грузии ввели войска на территорию мятежной республики. Официальный Тбилиси утверждает, что принял решение о введении войск после нескольких российских провокаций.

Когда стало известно о том, что грузинская армия начала штурм Цхинвали, и в ходе боевых действий погибли несколько миротворцев из РФ, российские власти объявили о вводе войск в Южную Осетию. Впоследствии Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назвал действия военных "операцией по принуждению к миру". Поводом для ее проведения в Кремле назвали необходимость защитить граждан РФ, проживающих в регионе, так как значительная часть населения Южной Осетии имеет российские паспорта.

"Операция по принуждению к миру" официально завершилась 12 августа после подписания плана мирного урегулирования, подготовленного Президентом Франции Николя САРКОЗИ; грузинские войска были вытеснены из Южной Осетии, а российская армия значительно продвинулась вглубь Грузии. Официальный Тбилиси назвал действия России оккупацией; ряд западных стран подверг Москву резкой критике за применение силы.