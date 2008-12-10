Россия не планирует вторжения в Грузию - Генштаб ВС РФ

Россия не планирует никакого вторжения в Грузию, в то же время Тбилиси продолжает нагнетать напряженность в регионе. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Николай МАКАРОВ на встрече с военными атташе иностранных государств в Москве, передает РИА Новости.

"Никакого плана о каком-либо вторжении в Грузию у нас не было и сейчас нет. Вброс информации в СМИ, что Россия планирует боевые действия весной следующего года, ни на чем не основан", - сказал Н.МАКАРОВ.

"То, что эскалация продолжается в лице Грузии - это факт", - отметил он.