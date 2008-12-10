Обама оказался в центре скандала
08:53, 10 декабря 2008Мир
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Еще не вступив в должность...
Новоизбранный президент Барак Обама, еще не вступив в должность, уже оказался в центре скандала.
Накануне арестовали губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича. Его обвиняют в попытке продать место в Сенате, которое раньше занимал Обама.
Как губернатор Благоевич имеет право лично назначать сенатора от штата, который заменит Обаму в Сенате. Обвиняющийся, которого позже освободили под залог, вины не признает.
Обама говорит, что к этому делу не причастен и сожалеет по поводу скандала, связанного с губернатором его родного штата.
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