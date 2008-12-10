Обама оказался в центре скандала

Новоизбранный президент Барак Обама, еще не вступив в должность, уже оказался в центре скандала.

Накануне арестовали губернатора штата Иллинойс Рода Благоевича. Его обвиняют в попытке продать место в Сенате, которое раньше занимал Обама.

Как губернатор Благоевич имеет право лично назначать сенатора от штата, который заменит Обаму в Сенате. Обвиняющийся, которого позже освободили под залог, вины не признает.

Обама говорит, что к этому делу не причастен и сожалеет по поводу скандала, связанного с губернатором его родного штата.

ICTV