Сегодня - кульминация нобелевских торжеств

В Стокгольме сегодня пройдет кульминация нобелевских торжеств - вручение премий и праздничный банкет для лауреатов и гостей. Они состоятся в день памяти Альфреда Нобеля, скончавшегося 10 декабря 1896 года.

Как сообщает NEWSru, десять из двенадцати лауреатов, удостоенных в этом году Нобелевских премий, получат в Филармонии Стокгольма из рук короля Швеции Карла ХVI Густава почетный диплом и золотую медаль с портретом учредителя премии. Это - немец Харальд цур ХАУЗЕН, который удостоен высокой награды за открытие вируса папиломы человека, приводящего к раку шейки матки, французы Франсуаза БАРРЕ-СИНУССИ и Люк МОНТАНЬЕ - за открытие вируса иммунодефицита человека.

Американец Энрико ФЕРМИ получит премию за открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в физике элементарных частиц, японцы Макото КОБАЯСИ и Тосихиде МАСКАВА - за открытие источника нарушения симметрии, которое позволило предсказать существование в природе по меньшей мере трех семейств кварков, напоминает ИТАР-ТАСС.

Награда вручается японцу Осаму СИМУМОРА, американцам Мартину ЧЭЛФИ и Роджеру ЦИЕНУ "за открытия и исследования в области зеленого флюоресцирующего белка GFP", а также писателю из Франции Жану-Мари Густаву ЛЕКЛЕЗЬО - "автору новых направлений, поэтических приключений и чувственного экстаза, исследователя человечества за пределами господствующей цивилизации и внутри нее".

Американец Пол КРУГМАН получит премию Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за "анализ моделей торговли и места экономической деятельности".

В Стокгольме по состоянию здоровья не будет присутствовать один из лауреатов - 87-летний американский физик Йоитиро НАМБУ. Нобелевский диплом и медаль передаст ему сегодня в Чикаго посол Швеции в США.

Премия мира, согласно завещанию Нобеля, будет вручена сегодня в Осло. Ее лауреатом стал экс-президент Финляндии Марти АХТИСААРИ за его тридцатилетнюю миротворческую детятельность на разных континентах.

Сегодняшняя церемония вручения Нобелевских премий -107-я по счету. В каждой из шести нобелевских дисциплин ее размер составил 10 млн. крон (примерно 1,2 млн долларов).