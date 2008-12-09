ЕС призывает Россию и Украину решить газовый спор

Еврокомиссия призывает Россию и Украину разрешить их газовый спор «раз и навсегда». Об этом заявил представитель комиссии, передает Reuters.

«Еврокомиссар (по энергетике Андрис ПИЕБАЛГС – УНИАН) призывает обе стороны достичь окончательного соглашения, которое разрешит их двусторонние проблемы раз и навсегда, как можно скорее», - сказал его пресс-секретарь, добавив, что Еврокомиссия не беспокоится о нынешних поставках газа в Европу.

Европа, на четверть зависящая от поставок российского газа, получает большую часть "голубого топлива" по системе трубопроводов, идущих через Украину. В январе 2006 года РФ ограничивала подачу газа Украине из-за несогласованной цены на будущий год, недостаток которого Киев добирал из экспортных поставок в Европу.

Во вторник в Москве проходят переговоры между главами «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ и НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ. Однако их результаты пока неизвестны.

В настоящее время «Нафтогаз» получает газ по 179,5 долл. за тыс. куб. м при средней цене в Европе в 500 долл. за тыс. куб. м, и «Газпром» ранее предупреждал, что неисполнение меморандума приведет к повышению цены на газ до 400 долл. за тыс. куб. м уже с 2009 года.