Генсек ООН: мировой кризис отчасти вызван коррупцией

Генеральный секретарь ООН Пан Ги МУН заявил, что нынешний мировой финансовый кризис отчасти вызван алчностью и коррупцией.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, об этом говориться в его послании приуроченном Международному дню борьбы с коррупцией.

«Доверие к финансовой системе подорвано. Добросовестность многих банков поставлена под сомнение. Многие люди лишились своих сбережений, которые они накапливали на протяжении всей своей жизни», – сказал Пан Ги МУН.

Он подчеркнул, что в развивающихся странах ежегодно в результате взяточничества и других злоупотреблений расхищаются либо растрачиваются миллиарды долларов, которые крайне необходимы этим странам для финансирования здравоохранения, образования, снабжения населения питьевой водой и для развития инфраструктуры.

Генеральный секретарь отметил, что ООН борется с этими явлениями. В частности, в Конвенции ООН против коррупции, вступившей в силу в декабре 2005 года, предусмотрены действенные меры по соблюдению этических норм и борьбе с коррупцией как в государственном, так и в частном секторах.

Глава ООН также призвал сделать все возможное для того, чтобы Конвенция стала всеобщей императивной нормой.

Он подчеркнул, что по условиям Конвенции, положение о банковской тайне более не является препятствием для возвращения похищенных активов. В рамках инициативы по возвращению похищенных активов Всемирный банк и Управление ООН по наркотикам и преступности активно помогают государствам вернуть украденные средства.

Одновременно глава ООН заявил, что активно противодействовать коррупции и не допускать нарушения этических норм должны не только правительства и финансовые учреждения. Он отметил, что коррупция затрагивает всех потому, что она ослабляет демократические институты, подрывает принцип верховенства закона и дает террористам возможность финансировать свою преступную деятельность.

«Отмечая сегодня Международный день борьбы с коррупцией, давайте сделаем все от нас зависящее для соблюдения принципа добросовестности и мобилизации сил на борьбу с этой глобальной угрозой. Как гласит лозунг кампании по борьбе с коррупцией, "от вашего «нет» зависит многое"», – сказал Генсек ООН.

Справка УНИАН. 9 декабря по решению Генеральной ассамблеи ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией.