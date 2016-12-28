Администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить наказание за вмешательство РФ в выборы - The Washington Post

Об этом пишет Эллен Накасима в статье "Администрация Обамы близка к тому, чтобы объявить меры наказания за вмешательство России в выборы", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

По заявлениям чиновников, администрация завершает детали, среди которых также будут тайные операции, вероятно, и кибер-операции. Объявление о публичных элементах ответных мер может появиться уже на этой неделе.

Санкции из пакета мер стали кульминацией недель дебатов в Белом доме о том, как пересмотреть указ 2015 года, который должен был предоставить президенту полномочия, чтобы отвечать на кибератаки из-за рубежа, но не учел попыток влияния на избирательную систему.

Администрация Обамы помпезно представила правительственное распоряжение, как способ наказать и отпугнуть иностранных хакеров, которые наносят вред экономической или национальной безопасности США.

Угроза его применения в прошлом году помогла получить обещание президента Китая, что его страна прекратит воровать секреты компаний США в пользу китайских фирм.

Но осенью этого года чиновники пришли к выводу, что указ нельзя использовать, чтобы наказать наиболее значительные кибер-провокации в отношении Соединенных Штатов – хакерскую атаку России на Комитет демократов, на государственные системы выборов и вмешательство в президентские выборы.

Необходимо поторопиться, Белый дом работает над адаптацией указа для того, чтобы наказать русских, сообщают чиновники, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить внутренние вопросы. В этом месяце президент Обама пообещал ответить на вмешательство Москвы в выборы в США.

Россия отрицала свою причастность к хакерским атакам.

Один из очевидных способов использования указа против российских подозреваемых – объявить избирательные системы частью "критически важной инфраструктуры" Соединенных Штатов. Либо указ можно изменить, чтобы применить его именно к новой угрозе - вмешательству в выборы.

Представители администрации также хотят максимально ограничить возможности Трампа для отмены их действий.

"Часть цели здесь – убедиться, что у нас есть максимальная публичная поддержка или понимание Конгресса в форме, которую будет очень трудно отменить", - сказал один высокопоставленный чиновник администрации.

Обама издал указ в апреле 2015 года, создав инструмент для санкций как способ привлечь к ответственности людей, которые наносят ущерб компьютерным системам, связанным с важнейшими функциями, такими как производство или транспортировка электроэнергии, или которые получают конкурентное преимущество за счет кибер-кражи коммерческих тайн.

Указ позволяет правительству заморозить активы в Соединенных Штатах людей за рубежом, которые занимаются кибер-атаками, представляющими угрозу национальной безопасности или финансовой стабильности США. Санкции будут также блокировать коммерческие транзакции с определенными лицами и запрещать им въезд в страну.

Но спустя всего год, российская военная разведка взломала Национальный комитет Демократической партии и украла письма, которые несколько месяцев спустя были опубликованы на WikiLeaks, сообщили чиновники в США. Затем последовали другие публикации, в том числе украденные электронные письма председателя кампании Хиллари Клинтон, Джона Подесты.

"По сути, это был низкотехнологичный, но высокоэффективный инцидент", - сказал Захари Голдман, эксперт по санкциям и национальной безопасности в Нью-Йоркском университете. Указ 2015 года не нацелен на хакеров, которые крадут электронную почту и публикуют на WikiLeaks или пытаются сорвать выборы. "Это документ, разработанный в конкретный момент времени для решения конкретного набора проблем", - сказал он.

Таким образом, чиновники "должны прибегнуть к некоторой "правовой акробатике", чтобы атака на комитет демократов подпадала под действующий указ, либо они должны выпустить новый документ", - сказал Голдман.

Представители администрации Обамы хотят воспользоваться указом, прежде чем покинуть офис, чтобы продемонстрировать его полезность.

"Когда президент вступил в должность, у него не было такого количества инструментов для ответа" на вредоносные кибер-атаки, - сказал Ари Шварц, бывший старший директор по кибербезопасности в Совете национальной безопасности. "Наличие санкций – это важный инструмент. Он может помочь сделать очень сильное заявление, но менее драматичным способом, чем бомбардировки страны, и более эффективным, чем отправка шифрограммы из Государственного департамента".

Совет национальной безопасности пришел к выводу, что он не сможет использовать указ против российских хакеров, потому что их вредоносная активность четко не подпадает под его условия, которые подразумевают повреждения критически важной инфраструктуры или кражу коммерческой тайны.

"Вы должны (а) быть в состоянии сказать, что избирательная инфраструктура, такая как государственные базы данных, это критически важная инфраструктура, и (б), что русские на самом деле повредили ее", - сказал представитель администрации. "Это две очень высоких планки".

Хотя хакеры российского правительства, предположительно, проникли, по крайней мере, в одну государственную базу регистрации избирателей, они не искажали данные, говорят чиновники.

Некоторые аналитики считают, что государственные избирательные системы подходят под категорию "государственных учреждений", которая является одной из 16 важнейших секторов инфраструктуры, определенных Департаментом внутренней безопасности.

Другой вариант: использовать указ в отношении других российских объектов - скажем, хакеров, укравших коммерческую тайну, - а затем, в любом общественном или частном сообщении, дать понять, что Соединенные Штаты рассматривают свои избирательные системы как часть критически важной инфраструктуры.

Идея не только в наказании, но и в сдерживании.

"Я невероятно обеспокоен тем, что случилось с нами на выборах, но я также обеспокоен тем, что будет с нами в будущем", - сказал второй чиновник администрации. "Я твердо убежден в том, что русские и другие скажут: " Это очень хорошо сработало в 2016 году, так что давайте продолжим". "Мы в этой стране проводим выборы каждые два года".

Даже сама угроза санкций может оказывать сдерживающее влияние. Чиновники и эксперты указывают на договоренности президента Китая Си Цзиньпина с Обамой в прошлом году о прекращении коммерческого кибершпионажа [со стороны Китая]. Си сел за стол переговоров после новостей о том, что администрация готовилась ввести санкции в отношении китайских компаний.

Также осложняет дело то, что переходная команда Трампа еще не проводила комплексные брифинги с Белым домом по вопросам кибербезопасности, включая потенциальное использование указа о кибер-санкциях. Медленный темп вызвал переполох среди чиновников, которые опасаются, что достижения администрации в сфере кибербезопасности могут сойти на нет, если следующая администрация не сможет понять их ценности.

Санкции не являются панацеей. Обама отметил, что "у нас уже есть огромное количество санкций против русских" за их действия в Украине. Так что, по мнению некоторых экспертов, неясно, смогут ли новые санкции оказать значительное влияние на поведение Кремля. Но в сочетании с другими мерами, они могут быть эффективными.

Чиновники говорят, что одним из вариантов могут стать уголовные обвинения в отношении россиян, но ФБР до сих пор не собрали достаточного количества доказательств для уголовного дела. С одной стороны, федеральные прокуроры и агенты ФБР в Сан-Франциско рассматривали возможность предъявления официальных обвинений Гуциферу 2.0, это псевдоним человека или людей, которые, как считается, связаны с российской операции по внедрению агентов влияния и чья личность неизвестна.

Перед выборами, администрация использовала дипломатические каналы, чтобы предупредить Россию. Обама говорил с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Китае в сентябре. Примерно за неделю до выборов, Соединенные Штаты по "горячей линии" направили Москве сообщение, использовав при этом специальный канал для кризисной коммуникации, созданный в 2013 году в рамках Центра по уменьшению ядерной опасности Госдепартамента. В этом сообщении чиновники пояснили, что администрация просит Россию прекратить атаки на государственную систему регистрации избирателей и избирательные системы. Это был первый случай использования этой системы. По словам чиновников, россияне, казалось, согласились.