На Кубе ограничат использование имени и изображения Фиделя Кастро
01:02, 28 декабря 2016Мир
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Парламент Кубы принял закон, ограничивающий использование имени и изображения лидера кубинской революции Фиделя Кастро в общественных местах, а также при воздвижении памятников.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на EFE.
Сообщается, что в рамках законопроекта будет запрещено использование имени и изображения Кастро в наименованиях площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград и почетных титулов из соображений политической этики.
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Также воспрещается использовать образ Фиделя Кастро при возведении памятников.
Данная инициатива реализуется во избежание развития культа личности команданте на Кубе.
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