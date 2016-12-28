На Кубе ограничат использование имени и изображения Фиделя Кастро

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на EFE.

Сообщается, что в рамках законопроекта будет запрещено использование имени и изображения Кастро в наименованиях площадей, парков, улиц, проспектов и других общественных мест, а также в любых видах наград и почетных титулов из соображений политической этики.

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Также воспрещается использовать образ Фиделя Кастро при возведении памятников.

Данная инициатива реализуется во избежание развития культа личности команданте на Кубе.