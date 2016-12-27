Госдеп назвал "абсурдными" обвинения Эрдогана в сторону коалиции во главе с США

23:17, 27 декабря 2016
Мир
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Госдепартамент США отвергает обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержке "Исламского государства" коалициией во главе с США.

obozrevatel.com

Официальный представитель Госдепа Марк Тонер назвал данные обвинения Эрдогана "абсурдными", сообщает Reuters.

По его словам, оснований для таких обвинений не было.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).

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Теги: #США#ИГИЛ#Эрдоган