Госдеп назвал "абсурдными" обвинения Эрдогана в сторону коалиции во главе с США

Официальный представитель Госдепа Марк Тонер назвал данные обвинения Эрдогана "абсурдными", сообщает Reuters.

По его словам, оснований для таких обвинений не было.

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Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил коалицию под руководством США, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), в несоблюдении обещаний и поддержке "террористов".

По его словам, коалиция оказывает поддержку как отрядам ИГ, так и курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG), которые считаются вооруженным крылом сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD).