ЕС решил усилить политический диалог с Израилем

Европейский Союз решил усилить политический диалог с Израилем.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заключениях, одобренных 8 декабря на заседании Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС.

Согласно одобренному решению, ЕС определил 10 приоритетных направлений в структуре политического диалога. Среди них - проведение саммитов глав государств и правительств ЕС-Израиль в случае необходимости, проведение по меньшей мере трижды на год встреч на уровне министров иностранных дел (в том числе в рамках Генеральной Ассамблеи ООН и Союза для Средиземноморья), возможность при необходимости проведения встреч на уровне других министров, приглашение экспертов из Израиля на заседания рабочих групп, занимающихся вопросами Ближневосточного мирного процесса, правами человека, борьбой с терроризмом, организованной преступностью и т.д.

Кроме того, Совет министров высказался за проведение по меньшей мере раз в году неформального стратегического диалога на уровне ответственных лиц министерств иностранных дел, которые занимаются вопросами политического планирования. Совет министров также поддержал инициативу пригласить Израиль ставить свою подпись в случае совпадения интересов под заявлениями и совместными позициями ЕС в рамках Общей внешней и безопасностной политики ЕС, приглашение Израиля приобщаться по желанию к участию в гражданских миссиях ЕС в третьих странах, усиления межпарламентского диалога.