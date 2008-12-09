Сомалийские пираты щедро жертвуют беднякам

Главари сомалийских пиратов щедро раздают милостыню в дни праздника жертвоприношения (Ид аль-Адха), который отмечается на этой неделе во всем исламском мире, пишет в понедельник межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

"Мы тоже мусульмане и имеем полное право отмечать этот праздник", - сказал газете один из главарей пиратов, попросивший не упоминать его имя в СМИ.

Сомали с 1991 года живет без центральной власти и в условиях продолжающейся гражданской войны. Подавляющее большинство населения живет за чертой бедности. По данным ООН, более 300 тысяч детей в Сомали не получают достаточного питания.

В этих условия сомалийцы, промышляющие пиратством, являются наиболее состоятельными жителями страны. В дни мусульманского праздника они раздают мясо тысяч жертвенных животных беднякам, не смущаясь тем, что ислам запрещает раздавать пожертвования из средств, приобретенных преступным путем.

Жителям прибрежных деревень повезло еще больше - они получают от морских пиратов конверты с деньгами, как правило, долларами. Дело в том, что пираты сами часто нуждаются в помощи местных жителей, которые снабжают их топливом, продовольствием и питьевой водой. Поэтому пираты, не задумываясь, делятся с ними деньгами, полученными в результате удачных операций по захвату иностранных судов.

РИА «Новости»