Вступление России в ОПЕК нецелесообразно

ТНК-ВР считает нецелесообразным вступление России в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил журналистам вице-президент компании Джонатан Коллек.

"Вступление России в ОПЕК нелогично и неэффективно с экономической точки зрения", - сказал он.

Президент ОПЕК Шакиб Хелиль 2 декабря высказался за расширение картеля и пригласил в него Россию, Норвегию и Мексику. По мнению главы ОПЕК, эти нефтедобывающие страны должны "выразить солидарность" с организацией либо путем вхождения в ее состав, либо последовав примеру картеля и сократив добычу "черного золота", чтобы остановить падение цен на мировом нефтяном рынке.

По словам вице-президента ТНК-ВР, для того, чтобы Россия могла в рамках ОПЕК участвовать в действиях по снижению добычи нефти, пришлось бы менять российскую систему отрасли. При этом Коллек считает, что ОПЕК не является эффективным механизмом для влияния цен на нефть.

"ОПЕК не проявила себя как особо эффективная организация и механизм по влиянию на цены", - сказал он. По мнению вице-президента, даже если в ближайшее время ОПЕК примет решение о серьезном сокращении добычи, это не окажет значительного влияния на рынок нефти.

"Цена на рынке нефти сегодня в большей мере является результатом эмоций, а не экономической логики", - сказал он.

При этом Коллек считает целесообразным поддерживать контакты между Россией и ОПЕК.

РИА “Новости”