Джордж Майкл: самые известные песни музыканта

Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham, а после распада группы начал сольную карьеру.

Last Christmas - едва ли не самая известная песня Джорджа Майкла, которая появилась во время работы в группе "Wham!". На эту песню существует немало каверов, передает ТСН.

Один из крупнейших хитов Джорджа Майкла - I Want Your Sex, однако именно эта композиция долгое время им игнорировалась и исполнялась мало. А видео на песню вызвало немалый скандал из-за озвученной сексуальной темы.

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Следующая песня - Jesus to a Child - тоже один из самых известных хитов покойного певца. Она посвящена бразильскому дизайнеру моды Ансельмо Фелеппе, который умер от кровоизлияния в мозг после заболевания СПИДом. Майкл написал эту песню буквально за час. После выхода песни появились слухи об отношениях певца с дизайнером.

Shoot The Dog - это клип-анимация, которая посвящена политической сатире против Джорджа Буша-младшего. В клипе есть немало ссылок, например, на мужской туалет, в котором Майкла поймали с другим мужчиной, а также на музыкальные периоды карьеры певца.

White Light - это композиция, которая появилась в творчестве певца после нелегкого периода, когда он был за шаг до смерти после осложнений от пневмонии. Ангела-хранителя в клипе сыграла супермодель Кейт Мосс.

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Как сообщал УНИАН, британский музыкант Джордж Майкл умер в возрасте 53 года. Смерть исполнителя подтвердила местная полиция. Ее причины ни издатель, ни полицейские не сообщают. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств полиция не обнаружила.