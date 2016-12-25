Советник Обамы назвал Китай большей угрозой, чем Россия

05:48, 25 декабря 2016
Мир
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Китай позиционирует себя как конкурент США, тогда как Россия является лишь сиюминутной угрозой.

REUTERS

Советник президента США Барака Обамы Бен Родс заявил, что Россия представляет собой "сиюминутную" угрозу, а главной опасностью для Соединенных Штатов является Китай, сообщает Украинская правда со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. Китай является сильной страной и больше позиционируется как конкурент США, чем Россия", - отметил Родс.

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Родс является заместителем помощника по национальной безопасности. Он начал работать с Бараком Обамой в 2007 году в качестве спичрайтера.

Как сообщает телеканал, Родс имел значительное влияние на формирование внешней политики США.

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Теги: #США#Россия#Китай#Обама#Родс