Советник Обамы назвал Китай большей угрозой, чем Россия
Китай позиционирует себя как конкурент США, тогда как Россия является лишь сиюминутной угрозой.
Советник президента США Барака Обамы Бен Родс заявил, что Россия представляет собой "сиюминутную" угрозу, а главной опасностью для Соединенных Штатов является Китай, сообщает Украинская правда со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
"Россия представляет сиюминутную угрозу для международного порядка и стабильности. Китай является сильной страной и больше позиционируется как конкурент США, чем Россия", - отметил Родс.
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Родс является заместителем помощника по национальной безопасности. Он начал работать с Бараком Обамой в 2007 году в качестве спичрайтера.
Как сообщает телеканал, Родс имел значительное влияние на формирование внешней политики США.