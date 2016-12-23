Bloomberg: Трамп заявляет, что ядерный арсенал США необходимо "существенно" расширить

Об этом пишет Алекс Уэйн в статье "Трамп заявляет, что ядерный арсенал США необходимо "существенно" расширить", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

"Соединенные Штаты должны значительно укрепить и расширить свой ядерный потенциал до тех пор, пока весь мир не образумится в отношении ядерных бомб", - написал Трамп в посте в Twitter.

Ранее в своем выступлении в четверг Путин сказал, что его страна также должна укрепить свои ядерные силы. "Мы должны усилить боевой потенциал стратегических ядерных сил, в первую очередь за счет укрепления ракетных комплексов, которые гарантированно смогут пробить существующие и будущие системы ПРО", - сказал он.

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После комментариев Трампа, Global X Uranium ETF поднялась до высокого уровня, в то время как Uranium Resources Inc., горнодобывающая компания в Колорадо, поднялась на целых 35%, прежде чем ее прибыль сократилась.

Президент США Барак Обама одновременно уменьшил ядерный арсенал США, согласно договору с Россией в начале его президентства, и стремился модернизировать его, чтобы заменить тысячи бомб и ракет. Его план модернизации – который, по оценкам Ассоциации по контролю над вооружениями, обойдется в $ 1 трлн в течение 30 лет – подвергся критике сторонников денуклеаризации, которые предупреждают, что он может спровоцировать новую гонку вооружений с Россией и Китаем.

"Ненужно, неразумно, и не по карману", - написала в Twitter Келси Дэвенпорт, глава политики нераспространения в Ассоциации по контролю над вооружениями.

В более широком смысле, Трамп сказал, что будет стремиться увеличить армию США, в том числе путем строительства десятков новых кораблей для ВМФ, при этом контролируя расходы.

"Запутанный гобелен"

Представитель Трампа позже пытался отказаться от комментария, заявив, что избранный президент намеревался поднять вопрос, который полностью отличается от общепринятого понимания этого твита.

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"Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимости предотвратить ее – в частности, и среди террористических организаций, нестабильных режимов и режимов-изгоев", - сказал пресс-секретарь, Джейсон Миллер, в заявлении по электронной почте. "Он также подчеркнул необходимость совершенствования и модернизации нашего потенциала сдерживания как критически важного способа достижения мира посредством силы".

Том Баррак, основатель Colony Capital, который также является председателем комитета по инаугурации Трампа, защищал твит избранного президента на Bloomberg Television.

"Страх заключается в том, когда вы говорите о твитах и спонтанных действиях человека, который является избранным президентом, и вы связываете это с ядерным оружием, все начинают паниковать", - сказал Баррак. "Я бы взглянул на это с другой стороны. Мир – это запутанный гобелен. На самом деле, я думаю, вы увидите, как избранный президент начнет возвращать нормальную жизнь, и спокойствие на эту ткань. Но все начинается с силы".

Баррак сказал Трамп, что использует Twitter как "новый метод общения". "Но то, что он говорит в Twitter не следует рассматривать как действие", - добавил он.

Lockheed Martin Corp., Boeing Co. и Northrop Grumman Corp. уже соперничают за право построить новое поколение межконтинентальных баллистических ракет для ВВС, проект будет стоить, по меньшей мере, $85 миллиардов. Это лишь часть плана модернизации, который внесет свой вклад в то, что аналитики в сфере обороны называют "ударной волной" расходов на основные виды вооружения, с которой в ближайшее десятилетие столкнутся будущие президенты.

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Военно-промышленные компании получат выгоду от всплеска военных расходов, обещанного Трампом, который уже начался в странах Западной Европы и Азии, из-за роста глобальной напряженности. В среду Трамп, вместе с высокопоставленными чиновниками Пентагона, встретился с руководителями Lockheed Martin и Boeing во Флориде, чтобы обсудить военные расходы. Среди участников был вице-адмирал Джеймс Сайринг, возглавляющий агентство по противоракетной обороне Пентагона.

"Расходы, мы пытаемся их сократить", - сказал Трамп журналистам в кратком выступлении после того, как офицеры ушли.