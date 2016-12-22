США призывают Россию отменить закон об "иностранных агентах"
Государственный департамент США призвал Россию отменить закон об "иностранных агентах".
Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства, передает republic.ru.
"Мы призываем российское правительство отменить этот закон и следовать своим международным обязательствам в области прав человека", - говорится в сообщении.
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В документе отмечается, что 19 декабря Россия "достигла печальной вехи", причислив к "иностранным агентам" 150-ю неправительственную организацию.
Госдеп также добавляет, что "использование термина “иностранный агент” – это сознательный выбор, предполагающий, что эти организации – предатели", в то время как в список попали организации, которые борются с распространением ВИЧ/СПИДа, а также организации, противодействующие применению пыток.