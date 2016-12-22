США призывают Россию отменить закон об "иностранных агентах"

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства, передает republic.ru.

"Мы призываем российское правительство отменить этот закон и следовать своим международным обязательствам в области прав человека", - говорится в сообщении.

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В документе отмечается, что 19 декабря Россия "достигла печальной вехи", причислив к "иностранным агентам" 150-ю неправительственную организацию.

Госдеп также добавляет, что "использование термина “иностранный агент” – это сознательный выбор, предполагающий, что эти организации – предатели", в то время как в список попали организации, которые борются с распространением ВИЧ/СПИДа, а также организации, противодействующие применению пыток.