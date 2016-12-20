Der Spiegel: Невообразимая тишина

18:33, 20 декабря 2016
Мир
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По меньшей мере двенадцать человек были убиты, еще 48 получили ранения. В Берлине водитель грузовика врезался в толпу на рождественской ярмарке. Столица находится в состоянии шока. 

Трагедия в Берлине / REUTERS

Об этом пишут Дэвид Бёкинг, Маркус Дегерих, Фиона Елерс, Себстьян Фишер и Кристоф Сидов в статье "Невообразимая тишина", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

В первую очередь поражает тишина. В Берлине, на Брайтшайдплац, видны синие огни машин полиции и скорой помощи, но сирен не слышно. Тележурналисты сосредоточенно смотрят в камеры и рассказывают о своих впечатлениях. В остальном, тишина.

Здесь, прямо рядом с Мемориальной церковью с ее знаменитой руиной башни, произошло нечто ужасное. В понедельник вечером, примерно в 20 часов, грузовик врезался в рождественскую ярмарку на Брайтшайдплац, прямо в радостную толпу, в ларьки с глинтвейном, угощениями и безделушками.

Брайтшайдплац – центральная площадь в западной части немецкой столицы, каждый год здесь проходит рождественская ярмарка. Свидетели описывали, как серый грузовик с польскими номерами проехал по улице Буденгассе.

На фото и видео, сделанных сразу же после инцидента, видна разбитая древесина и люди, лежащие на земле. Согласно реконструкции полиции, грузовик проехал по ярмарке 50 метров, прежде чем изменил курс, сбил еще один ларек, и остановился на соседней главной дороге.

По официальным данным, двенадцать человек погибли, и, по меньшей мере, 48 получили ранения, в том числе серьезные травмы. Некоторых из них захватил грузовик, другие пострадали от ударов падающих балок.

Предполагаемый водитель грузовика был пойман при попытке к бегству, как сообщила полиция, пассажир, который был рядом с ним мертв. Власти считают это нападением, но проверяют возможность несчастного случая.

Автоматы и зеваки

Вечером площадь вокруг Мемориальной церкви остается заблокированной, она оцеплена полицейскими с автоматами. Некоторые прохожие сначала оставались в запрещенной зоне, в том числе работники соседних предприятий, например, из "Europa Center". Многие снимали события на свои мобильные, другие потрясенно смотрели перед собой. Были также зеваки, которые делали селфи перед полицейским оцеплением.

/ REUTERS

Мартин Гермер, пастор Мемориальной церкви, глубоко потрясен. "Среди жертв есть владельцы ларьков, которых мы знаем много лет. Мемориальная церковь – это место памяти и мира". По его мнению, вполне возможно, что место "было выбрано сознательно".

На улице сырая холодная погода, но представитель полиции Винфрид Венцель дает одно интервью за другим, на заднем плане стоит грузовик с темным брезентом. Грузовик "передвигался между ларьками на высокой скорости", - говорит он.

О преступнике или преступниках известно немного. Согласно заявлениям, мужчина сбежал из кабины водителя. Подозреваемый был арестован вскоре после этого, у Колонны Победы, в километре от места происшествия. Второй человек, вероятно, пассажир, умер на руках спасателей. Слишком рано говорить о теракте, неоднократно подчеркивал Венцель.

На самом деле, средства массовой информации и наблюдатели в Берлине ведут себя осторожно и благоразумно. Хотя сразу же напрашивалось сравнение с терактом на набережной в Ницце, где белый грузовик врезался в толпу людей, и погибло более 80 человек.

Но берлинская полиция пытается представить факты; в социальных сетях чиновники предостерегают от спекуляций. Пока есть только фрагменты, которые помогают восстановить картину. Быстро распространяются слухи о других сбежавших преступниках. Но полиция разъяснила, что "нет никаких доказательств того, что в городе скрываются опасные люди".

Посетители кино удивленно смотрели на бегущих людей

Но, если подтвердится, что грузовик был специально использован для атаки, это станет поворотным моментом. Такая атака, незадолго до Рождества, в одном из самых оживленных мест Германии – настоящий кошмар. Служба безопасности в течение многих лет предупреждает о постоянной террористической угрозе в Германии. Летом серия нападений потрясла юг республики. Министр внутренних дел Томас де Мезьер (ХДС) поздно вечером сказал, что многое подтверждает версию о нападении.

Страх непредсказуемых атак мучает и выбивает из колеи людей на рождественской ярмарке. Примерно в 22:30 несколько сотен человек выпустили через боковую дверь кинотеатра Zoo Palast, их сопровождала полиция.

Георг Гилен и его брат Макс, оба из Берлина, только что посмотрели новый фильм из серии "Звездные войны". Не успели они выйти из кинотеатра, когда увидели бегущих людей, и бесчисленное количество полицейских машин. Георг посмотрел на свой телефон, у него был десяток пропущенных звонков от друзей и семьи. Они спрашивали, все ли у братьев в порядке. В свете фонарей грузовик напоминает кита.

"Это то, чего мы все боялись", - говорит Георг. "Теперь террор в Германии". Он позвонил маме. На стеклянных дверях кинотеатра приклеили объявление, все поздние сеансы отменяются до дальнейшего уведомления.

В других районах Берлина настроение менее напряженное. В транспорте сообщают о том, что некоторые автобусные маршруты будут перенаправлены "из-за операции пожарной команды". Город немного более пустой, чем обычно, но это может быть связано с наступающими праздниками.

"Это плохо", - говорит своему собеседнику по телефону молодая женщина на станции метро Jannowitzbrücke, она нарядно одета, накрашена. Но нельзя оставаться дома из-за страха. Это именно то, чего хотят "эти". "Я не позволю испортить мне веселье!"

Во вторник утром полиция и мэр Берлина, Михаэль Мюллер (СПД) обещали предоставить более подробную информацию.

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