Der Spiegel: Невообразимая тишина

Об этом пишут Дэвид Бёкинг, Маркус Дегерих, Фиона Елерс, Себстьян Фишер и Кристоф Сидов в статье "Невообразимая тишина", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

В первую очередь поражает тишина. В Берлине, на Брайтшайдплац, видны синие огни машин полиции и скорой помощи, но сирен не слышно. Тележурналисты сосредоточенно смотрят в камеры и рассказывают о своих впечатлениях. В остальном, тишина.

Здесь, прямо рядом с Мемориальной церковью с ее знаменитой руиной башни, произошло нечто ужасное. В понедельник вечером, примерно в 20 часов, грузовик врезался в рождественскую ярмарку на Брайтшайдплац, прямо в радостную толпу, в ларьки с глинтвейном, угощениями и безделушками.

Брайтшайдплац – центральная площадь в западной части немецкой столицы, каждый год здесь проходит рождественская ярмарка. Свидетели описывали, как серый грузовик с польскими номерами проехал по улице Буденгассе.

На фото и видео, сделанных сразу же после инцидента, видна разбитая древесина и люди, лежащие на земле. Согласно реконструкции полиции, грузовик проехал по ярмарке 50 метров, прежде чем изменил курс, сбил еще один ларек, и остановился на соседней главной дороге.

По официальным данным, двенадцать человек погибли, и, по меньшей мере, 48 получили ранения, в том числе серьезные травмы. Некоторых из них захватил грузовик, другие пострадали от ударов падающих балок.

Предполагаемый водитель грузовика был пойман при попытке к бегству, как сообщила полиция, пассажир, который был рядом с ним мертв. Власти считают это нападением, но проверяют возможность несчастного случая.

Автоматы и зеваки

Вечером площадь вокруг Мемориальной церкви остается заблокированной, она оцеплена полицейскими с автоматами. Некоторые прохожие сначала оставались в запрещенной зоне, в том числе работники соседних предприятий, например, из "Europa Center". Многие снимали события на свои мобильные, другие потрясенно смотрели перед собой. Были также зеваки, которые делали селфи перед полицейским оцеплением.

Мартин Гермер, пастор Мемориальной церкви, глубоко потрясен. "Среди жертв есть владельцы ларьков, которых мы знаем много лет. Мемориальная церковь – это место памяти и мира". По его мнению, вполне возможно, что место "было выбрано сознательно".

На улице сырая холодная погода, но представитель полиции Винфрид Венцель дает одно интервью за другим, на заднем плане стоит грузовик с темным брезентом. Грузовик "передвигался между ларьками на высокой скорости", - говорит он.

О преступнике или преступниках известно немного. Согласно заявлениям, мужчина сбежал из кабины водителя. Подозреваемый был арестован вскоре после этого, у Колонны Победы, в километре от места происшествия. Второй человек, вероятно, пассажир, умер на руках спасателей. Слишком рано говорить о теракте, неоднократно подчеркивал Венцель.

На самом деле, средства массовой информации и наблюдатели в Берлине ведут себя осторожно и благоразумно. Хотя сразу же напрашивалось сравнение с терактом на набережной в Ницце, где белый грузовик врезался в толпу людей, и погибло более 80 человек.

Но берлинская полиция пытается представить факты; в социальных сетях чиновники предостерегают от спекуляций. Пока есть только фрагменты, которые помогают восстановить картину. Быстро распространяются слухи о других сбежавших преступниках. Но полиция разъяснила, что "нет никаких доказательств того, что в городе скрываются опасные люди".

Посетители кино удивленно смотрели на бегущих людей

Но, если подтвердится, что грузовик был специально использован для атаки, это станет поворотным моментом. Такая атака, незадолго до Рождества, в одном из самых оживленных мест Германии – настоящий кошмар. Служба безопасности в течение многих лет предупреждает о постоянной террористической угрозе в Германии. Летом серия нападений потрясла юг республики. Министр внутренних дел Томас де Мезьер (ХДС) поздно вечером сказал, что многое подтверждает версию о нападении.

Страх непредсказуемых атак мучает и выбивает из колеи людей на рождественской ярмарке. Примерно в 22:30 несколько сотен человек выпустили через боковую дверь кинотеатра Zoo Palast, их сопровождала полиция.

Георг Гилен и его брат Макс, оба из Берлина, только что посмотрели новый фильм из серии "Звездные войны". Не успели они выйти из кинотеатра, когда увидели бегущих людей, и бесчисленное количество полицейских машин. Георг посмотрел на свой телефон, у него был десяток пропущенных звонков от друзей и семьи. Они спрашивали, все ли у братьев в порядке. В свете фонарей грузовик напоминает кита.

"Это то, чего мы все боялись", - говорит Георг. "Теперь террор в Германии". Он позвонил маме. На стеклянных дверях кинотеатра приклеили объявление, все поздние сеансы отменяются до дальнейшего уведомления.

В других районах Берлина настроение менее напряженное. В транспорте сообщают о том, что некоторые автобусные маршруты будут перенаправлены "из-за операции пожарной команды". Город немного более пустой, чем обычно, но это может быть связано с наступающими праздниками.

"Это плохо", - говорит своему собеседнику по телефону молодая женщина на станции метро Jannowitzbrücke, она нарядно одета, накрашена. Но нельзя оставаться дома из-за страха. Это именно то, чего хотят "эти". "Я не позволю испортить мне веселье!"

Во вторник утром полиция и мэр Берлина, Михаэль Мюллер (СПД) обещали предоставить более подробную информацию.