В Москве найден застреленным еще один дипломат – СМИ

Об этом со ссылкой на источник сообщает российский телеканал РЕН ТВ. Официально в ведомстве эту информацию пока не подтвердили.

Его тело с огнестрельным ранением в голову было найдено в квартире. По некоторым данным, на месте обнаружены две гильзы от травматического пистолета. Пистолет нашли под раковиной в кухне.

Источник сообщает, что в квартире, где обнаружено тело, находилась жена мужчины. На данный момент рассматриваются две версии произошедшего: суицид и убийство.

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Источник журналистов РЕН ТВ уверяет, что найден застреленным в московской квартире мужчина - начальник отдела латиноамериканского департамента МИД России Петр Польшиков. Источник также поделился фотографиями, на которых якобы изображен погибший. На одном из таких фото мужчина стоит на фоне календаря за 2009 год с надписью «Украина Сильная».

Как сообщал УНИАН, вчера в Анкаре на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» вооруженный человек как минимум восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова.

Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями и умер. Нападавший был убит в ходе операции полиции.

Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса.