Раскол среди российских оппозиционеров: сторонники Немцова вышли из партии ПАРНАС

Как передает «Новая газета», накануне съезда ПАРНАС, который состоялся 17 декабря, из ее состава вышли 20 человек, включая заместителя председателя партии Илью Яшина и нескольких членов политсовета: адвоката Вадима Прохорова, председателя костромского отделения партии Николая Сорокина и других.

Причиной массового ухода стали разногласия группы партийцев с лидером ПАРНАС Касьяновым. Бывшие соратники Немцова, который занимал пост сопредседателя партии, обвиняют Касьянова в некомпетентном управлении и стремлении любой ценой сохранить контроль над партией. Конфликт развивался в течение нескольких месяцев.

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Съезд 17 декабря переизбрал председателем партии Касьянова.

Среди других кандидатов на пост главы ПАРНАС были сопредседатель петербургского отделения партии Андрей Пивоваров и заместитель председателя партии Владимир Кара-Мурза-младший. Кара-Мурза заявил о выходе из партии.

«В таких условиях дальнейшее пребывание в партии означало бы согласиться с решением партии и нести ответственность за него. После такого голосования остаться в партии я не могу», - сказал Кара-Мурза.

Ранее Кара-Мурза предложил съезду принять заявление, в котором говорится, что ПАРНАС считает ошибочным «присутствие в списках кандидатов и участие в кампании партии на выборах в Госдуму 2016 года лиц, исповедующих националистические и антисемитские взгляды».

Касьянов возглавляет ПАРНАС с 2015 года.