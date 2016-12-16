Эвакуация из Алеппо: город уже покинули тысячи человек (фоторепортаж)

Об этом сообщает Reuters.

Первый конвой машин скорой помощи и автобусов с почти 1000 человек на борту выехал из опустошенного войной района Алеппо, который был осажден и подвергался бомбардировке в течение нескольких месяцев со стороны сирийских правительственных сил.

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Сирийское государственное телевидение сообщило, что дополнительные два конвоя из 15 автобусов также оставили восточное Алеппо. Второй достиг удерживаемый повстанцами район Аль-Рашиден, сообщил повстанец.

Международный Комитет Красного Креста проинформировал поздно вечером в четверг, около 3000 гражданских лиц и более 40 раненых, в том числе детей, уже эвакуированы.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря началась эвакуация гражданских и повстанцев из осажденных правительственными войсками районов Алеппо.