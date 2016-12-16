Основатель WikiLeaks не исключил, что утечку документов Демпартии США спланировали россияне

Об этом пишет издание The Hill.

The Hill и другие издания получили документы от хакера или группы хакеров, которые называют себя "Guccifer 2.0." Guccifer 2.0 также разместила некоторые документы на своем собственном сайте. Ассанж отрекся от Guccifer 2.0 на выставке «Hannity» в четверг.

"Наш источник - не правительство России", – сказал Ассанж, отметив, что WikiLeaks не получает материалы от представителей любых государств, России или других.

В то же время, разведка соглашается с тем, что Россия взломала сайт Национального комитета Демократической партии с прицелом на продвижение избранного президента Дональда Трампа или просто с целью посеять хаос.

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Ассанж был твердо уверен, что Россия не отправляла файлы на его сайт. На самом деле, его подтверждение того, что взломанные материалы не присылали представители правительства, нарушает давнюю разоблачительную политику WikiLeaks не делать каких-либо комментариев о своих источниках.

Позже Ассанж не исключил, что утечка информации Guccifer 2.0 для средств массовой информации была спланирована российской стороной.

"Теперь, кто стоит за этим, мы не знаем", – сказал он. "Очень похоже на то, что они (документы – ред.) от россиян. Но в каком-то смысле, они выглядят очень по-любительски, и почти очень похожи на российские".

В интервью телеканалу Hannity Ассанж также утверждал, что WikiLeaks получил три страницы информации о Трампе и Республиканской национальной конвенции. Он решил не переиздавать эти документы, поскольку они уже были напечатаны в другом месте.