Мятежники – за короля и генштаб, остальные – за премьера и министра обороны

Таиландские военные заняли все ключевые позиции в столице страны Бангкоке, бронетехника стоит у зданий правительства страны и национального телевидения, сообщается в прямом эфире телеканала CNN.

В городе сохраняется относительное спокойствие - стрельбы или взрывов нигде не слышно.

У королевского дворца - усиленные патрули личной гвардии таиландского монарха.

Части таиландской армии, верные главе Генерального штаба, утром 20 сентября (по местному времени) вошли в Бангкок. Премьер-министр страны Таксин Шинаватра, который находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, отправил главу генштаба в отставку. Однако военачальник отказался подчиниться, обвинив главу кабинета министров в коррупции и неспособности управлять страной.

Руководители военного переворота выступили по радио и телевидению с заявлением о своей полной лояльности королю страны Пумипону Адульядету. Кроме того, они объявили, что желали бы видеть именно монарха во главе комиссии, которой предстоит заняться политической реформой в стране.

Между тем военные, лояльные премьер-министру, собрались на экстренное совещание вблизи Бангкока, передает AFP. Заседание проходит под руководством верховного главнокомандующего Министерства обороны Руенгроя Махасаранонда (Ruengroj Mahasaranond).

"Верховный главнокомандующий возглавил собрание. Для принятия решения о следующих шагах потребуется некоторое время", - сообщил пресс-секретарь.

Источник агентства в руководстве страны сообщил, что Таксин Шинаватра "спокоен" и продолжает считать себя премьер-министром страны. На сегодня назначено его выступление на Генеральной Ассамблее ООН.

Со своей стороны, предводители военного переворота заявили об отмене действия Конституции, а также полномочий парламента, правительства и Конституционного суда страны. В столице королевства введено военное положене, передает AFP. В обращении, зачитанном в ночь на среду по государственному телевидению, начальник генштаба Сонтхи Бунияратглин объявил о смещении Таксина Шинаватры с поста главы правительства и переходе власти в стране под контроль сформированного и возглавленного им "Совета по политическим реформам".

По словам военачальника, переворот в сложившейся ситуации был необходим, поскольку "демократически избранное правительство привело к беспрецедентному расколу в таиландском обществе".

Установив военное положение в Бангкоке, руководители переворота отменили чрезвычайное положение, о введении которого в стране объявил находящийся на Генассамблее ООН в Нью-Йорке премьер Шинаватра. Всем солдатам таиландской армии приказано предстать перед своими командирами.

Лента.ру