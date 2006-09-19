Виктор Пинчук в Нью-Йорке подписал соглашение с Еленой Франчук

Фонд Инициатив Билла Клинтона, фонд Елены Франчук "АнтиСПИД" и Фонд Виктора Пинчука подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы со СПИДом в Украине.

Как сообщили УНИАН в фонде «АнтиСПИД», соответствующее соглашение о сотрудничестве сегодня в Нью-Йорке подписали бывший Президент США Билл КЛИНТОН, Елена ФРАНЧУК и Виктор ПИНЧУК.

Собщается, что благодаря подписанному соглашению Украина получит доступ к наиболее эффективным методам борьбы с эпидемией и последним наработкам в области профилактики и лечения при ВИЧ/СПИДе. На протяжении пяти лет фонд «АНТИСПИД» будет работать с Фондом Инициатив Клинтона по ВИЧ/СПИДу над проектом, направленным на снижение темпов прироста новых случаев ВИЧ/СПИДа, лечение и поддержку ВИЧ-позитивных и больных СПИДом украинцев.

Вклад Фонда «АнтиСПИД» и Фонда Виктора Пинчука составит 2,5 млн. долларов США.

Проект рассчитан на пять лет. Первый год основные мероприятия будут сосредоточены в Днепропетровской области, после чего позитивный опыт будет распространен на другие регионы Украины. Среди основных задач проекта: расширение доступа к тестированию на ВИЧ, совершенствование существующей лабораторной системы, повышение профессионального уровня медицинских работников, улучшение системы закупок антиретровирусных препаратов, расширение доступа к заместительной терапии.

Сотрудничество Фонда Елены Франчук «АнтиСПИД» и Фонда Инициатив Клинтона по ВИЧ/СПИДу началось в 2004 году, когда представители Фонда Инициатив Клинтона прибыли в Украину по приглашению Е.ФРАНЧУК.

***Фонд Инициатив Клинтона по ВИЧ/СПИДу работает в 15 странах. С момента создания фонд улучшил качество жизни более 415 тыс. людей, живущих с ВИЧ/СПИДом во всем мире. На протяжении последнего года Фонд Инициатив Клинтона увеличил до 58 количество стран-партнеров закупочного консорциума Фонда Инициатив Клинтона, которые имеют доступ к низким ценам на АРВ препараты и диагностическое оборудование.

Фонд «АнтиСПИД» был основан Е.ФРАНЧУК в сентябре 2003 года. На сегодня это первый и единственный в Украине частный фонд по борьбе со СПИДом. Действия Фонда направлены на проведение широкомасштабных информационно-образовательных кампаний; привлечение внимания общества, публичных и бизнес лидеров к проблеме ВИЧ/СПИДа; непосредственную помощь людям, живущим с ВИЧ/СПИДом и привлечение ресурсов для поддержки проектов, направленных на профилактику и лечение при ВИЧ/СПИДе; искоренение предрассудков, уменьшение стигматизации и дискриминации ВИЧ-позитивных людей.

Благотворительная организация «Фонд Виктора Пинчука» разрабатывает и поддерживает проекты, направленные на развитие Украины.