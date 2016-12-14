В сети появилось видео опустошенных войной кварталов восточного Алеппо

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В описании к ролику сообщается, что съемка проводилась над опустошенным восточным Алеппо, после того, как группы Аль-Каиды были изгнаны.

Напомним, восточная часть Алеппо после интенсивного наступления на город правительственных сил при поддержке российской авиации перешла под контроль режима Башара Асада.

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Повстанцы согласились на вывод своих сил из Алеппо на условиях соблюдения прекращения огня. Официальные представители повстанцев сообщили, что боевое противостояние должно прекратиться сегодня вечером, и что они и гражданские, которые оказались в ловушке на небольшой территории города, покинут Алеппо в направлении территории, контролируемой оппозиционными силами на запад от города в сельской местности.

Однако позже повстанцы сообщили, что обстрелы восточных кварталов Алеппо силами Асада возобновились даже после достижения соглашения.