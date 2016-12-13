Норвегия проведет масштабные военные учения в провинции, которая граничит с Россией

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на норвежское издание NRK.

Сообщается, что эти учения будут даже масштабнее, чем предыдущие зимние учения, которые состоялись в Финнмарке два года назад. Это будут крупнейшие учения в Финнмарке с 1967 года.

"Обучение в Финнмарке имеют целью отработки быстрого перемещения подразделений с баз в Южной Норвегии и Тромске на Север страны", – пояснил пресс-секретарь Объединенного штаба вооруженных сил Ивар Муен.

Читайте такжеРоссия строит новую "ракетную базу" под Калининградом, которая может стать эпицентром третьей мировой войны - DailyMail

"Об учениях было сообщено заранее и они будут проходить далеко от российской границы, поэтому не должно быть никаких причин опасаться, что кто-то будет чувствовать себя спровоцированным", – подчеркнул он, комментируя возможность резкой реакции РФ.

Но в норвежском Институте международных отношений считают, что эти учения будут использованы Россией для того, чтобы показать, что НАТО наращивает свое присутствие в приграничных районах.