Венесуэла на 72 часа закрыла границу с Колумбией для борьбы с контрабандой валюты

06:09, 13 декабря 2016
Мир
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал закрыть границу с Колумбией на 72 часа в борьбе с контрабандой валюты. 

REUTERS

По словам Мадуро, «мафия» пытается дестабилизировать социалистическую экономику страны, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Закрытие границы происходит на фоне попыток Мадуро остановить галопирующую инфляцию и ввести в оборот новые банкноты, отмечает агентство.

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В воскресенье, 11 декабря, правительство заявило, что со среды банкноты номиналом в 100 боливаров будет изъяты из оборота. При этом правительство запретило гражданам снимать деньги с заграничных счетов, чтобы обменять их в Венесуэле.

Мадуро анонсировал свое решение после встречи с главными советниками по экономике.

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Теги: #валюта#граница#Венесуэла#Мадуро