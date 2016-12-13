Венесуэла на 72 часа закрыла границу с Колумбией для борьбы с контрабандой валюты

По словам Мадуро, «мафия» пытается дестабилизировать социалистическую экономику страны, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Закрытие границы происходит на фоне попыток Мадуро остановить галопирующую инфляцию и ввести в оборот новые банкноты, отмечает агентство.

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В воскресенье, 11 декабря, правительство заявило, что со среды банкноты номиналом в 100 боливаров будет изъяты из оборота. При этом правительство запретило гражданам снимать деньги с заграничных счетов, чтобы обменять их в Венесуэле.

Мадуро анонсировал свое решение после встречи с главными советниками по экономике.